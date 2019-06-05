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Московское метро в час пик показали на карте 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Появилась карта московского метро с обозначением загруженности станций в час пик. Она опубликована в Telegram-канале «Московские новости».
скриншот
Карта составлена в июне 2019 года. Загруженность линий на схеме обозначена цветами: от зеленого (слабая загруженность) до черного (очень сильная загруженность). Почти полностью черной обозначена фиолетовая ветка метро. На эту схему не нанесен недавно открытый участок розовой ветки с переходом на станции «Лермонтовский проспект». Также большая загруженность наблюдается на участках синей ветки: от «Курской» до «Бауманской» и от «Киевской» до «Парка победы». Меньше пассажиров в час пик ездят от «Строгино» до «Пятницкого шоссе».
При составлении схемы не учитывалась загруженность отдельных станций и переходов, кольцевая линия на карте обозначена оранжевым (средняя загруженность): там для подсчета взяли средний показатель.
Восклицательными знаками отметили станции, где наблюдается систематический невывоз пассажиров. Такие обозначения стоят на «Лермонтовском проспекте», «Выхино», «Рязанском проспекте», «Кузьминках», «Текстильщиках», «Волгоградском проспекте», «Пролетарской», «Таганской», «Курской», «Киевской» и «Парке победы».
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