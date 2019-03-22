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Названа любимая порода собак у москвичей 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Самой популярной у жителей Москвы породой собак является лабрадор, сообщает РИАМО со ссылкой на исследование сервиса по выгулу "Собака-гуляка".
Согласно информации сервиса, на втором и третьем местах по популярности оказались джек-рассел-терьеры и вельш-корги соответственно. Кроме того, москвичи любят французских бульдогов и биглей.
Кроме того, оказалось, что 75% москвичей предпочитают заводить породистых собак, а самой популярной кличкой у жителей столицы стал Джек.
В то же время меньше всего москвичи хотят заводить киргизских борзых, норфолк-терьеров, испанских гончих, кавказских овчарок, короткошерстных колли, пражских крысариков и петербургских орхидей.
Ранее в МВД сократили список опасных пород собак.
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