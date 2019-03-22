Названа любимая порода собак у москвичей

Самой популярной у жителей Москвы породой собак является лабрадор, сообщает РИАМО со ссылкой на исследование сервиса по выгулу "Собака-гуляка".

Согласно информации сервиса, на втором и третьем местах по популярности оказались джек-рассел-терьеры и вельш-корги соответственно. Кроме того, москвичи любят французских бульдогов и биглей.

Кроме того, оказалось, что 75% москвичей предпочитают заводить породистых собак, а самой популярной кличкой у жителей столицы стал Джек.

В то же время меньше всего москвичи хотят заводить киргизских борзых, норфолк-терьеров, испанских гончих, кавказских овчарок, короткошерстных колли, пражских крысариков и петербургских орхидей.