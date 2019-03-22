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Назван самый загрязненный район столицы 

Мослента 1 час назад
Фото: ТАСС
Самым загазованным районом Москвы из-за большого транспортного потока стало Садовое кольцо с худшими показателями на Таганской площади и на Якиманке. Такие данные приводятся в исследовании компании «Яндекс».
Отмечается, что плохие показатели и на северо-западе Красногорска — возведение «Крокус Сити Холла» в этом районе привело к появлению пробок. Такая же ситуация обстоит с Каширским шоссе.
Исследователи отмечают, что неплохо жить рядом с Битцевским лесом или Тропаревским лесопарком — большие зеленые массивы служат хорошим барьером для загрязненного воздуха.
По данным исследования, за последний год улучшилась ситуация на юго-западе — в Коммунарке и Новой Москве. Долгое время тут шли масштабные стройки, что приводило к большому количеству пробок и, соответственно, вредных выбросов от транспорта.
«Проблемы с траффиком решили — и дышать стало легче», — отмечают специалисты. Аналогичные изменения произошли в соседнем Южном Бутове.
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Новости Москвы , Экология , Яндекс , Красногорск , Москва
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