Фестиваль «Прорыв» пройдет в «Лужниках»

Москве 30 и 31 марта пройдет 12-й по счету фестиваль «Прорыв». Он состоится на малой спортивной арене "Лужников" с участием иностранных и российских звезд экстрима. Мероприятие проходит при поддержке департамента спорта, сообщили Москве 24.

Главное экстремальное шоу России пройдет на историческом месте проведения — малой арене спорткомплекса "Лужники". Внутри него специально для мероприятия установят 17-метровые конструкции. Всю арену полностью займет трасса.

Спортсмены будут разгоняться прямо из-под потолка на высоте 14 метров. По европейским меркам это составляет одну из самых больших допустимых величин для экстремальных видов спорта.

"Фестиваль "Прорыв" стал одним из самых ярких международных событий в области экстремальных видов спорта. Каждый год в нем принимают участие отечественные и зарубежные звёзды мирового экстрима. В этом году зрителей порадует интересная программа, включающая традиционные экстрим-активности, полюбившиеся москвичам и гостям столицы, а также новые дисциплины и трюки", — сказал глава столичного департамента спорта Николай Гуляев.

Каскадеры будут выполнять зрелищные трюки — двойной бэкфлип на мотоцикле, дрифт со сменой колес автомобиля во время его движения, двойной передний флип на самокате. Также зрители увидят биг-футы, прыжки на горящем трамплине и мотофристайл с пиротехникой. В 2019 году отечественные атлеты выступят с усиленной программой — переносом коромысла с мотоциклами и растаскиванием автомобилей.

Музыкальное сопровождение обеспечат группа "Хлеб", Тима Белорусских и Cygo. Будут использованы 120 точек подвеса лебедок, экраны общей площадью в 260 квадратных метров и световое оборудование суммарной мощностью 700 киловатт. Впервые на "Прорыве" будут представлены различные трюки, в том числе "Шар смелости", внутри которого одновременно будут находиться зрители и мотокаскадеры.