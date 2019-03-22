Неделя детской книги пройдет в Москве

С 24 по 31 марта в столичных библиотеках пройдет более 200 мероприятий. Праздник приурочен к неделе детской книги. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В 150 библиотеках Департамента культуры Москвы будет организовано порядка 230 встреч. Гости праздника смогут побеседовать с детскими писателями и увидеть презентацию их книг. Также в рамках «Недели книги» пройдут мастер-классы по созданию комиксов, викторины на книжную тематику и театрализованные представления, по мотивам литературных произведений.

— Праздник, посвященный детской книге, впервые провели 26 марта 1943 года по инициативе известного советского писателя Льва Кассиля, и он назывался «Книжные именины», — рассказала Марина Рогачева, руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров. — Но уже через год праздник получил свое нынешнее название и стал отмечаться в конце марта по всему Советскому Союзу.

В свою очередь, Марина Рогачева отметила, что Неделя детской книги была организована для того, чтобы отвлечь представителей нового поколения от гаджетов и дать им возможность окунуться в мир детской литературы.

Вход на все мероприятия будет бесплатный, однако, для посещения некоторых площадок, необходимо предварительно зарегистрироваться. Подробное расписание и список библиотек, принимающих участие в акции, размещен на портале «Библиогород».

Так, 24 марта в 14.00 в центральной детской библиотеке № 66 писатель-фантаст Сергей Биларин расскажет юным читателям, как появляются сюжеты самых интересных произведений и где искать творческое вдохновение. Писатель также расскажет, как отличить фантастику от фэнтези и что получится, если в одном произведении смешать научную фантастику и волшебство.

Писательница Наталья Волкова будет ждать читателей 26 марта в 11.00 в детской библиотеке № 242. Книга натальи Волковой «Разноцветный снег» в свое время стала финалистом Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина. Автор расскажет зрителям о том, как она создает свои произведения и поделится творческими планами на будущее.

Тем же днем в Центральной городской молодежной библиотеке имени Михаила Светлова в 10.30 пройдет встреча с писательницей Натальей Игнатенко. В рамках Недели детской книги она презентует свой проект «Сказки в коробках». Для того, чтобы узнать секреты оживших персонажей сказочных произведений, необходимо заранее зарегистрироваться.

Театрализованное представление по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» можно будет увидеть 27 марта в 12.00 в библиотеке « 221 имени Роберта Рождественского.

31 марта в Молодежной библиотеке имени Михаила Светлова состоится постановка «Эльфийские сказки», которая основана на мотивах британского фольклора. Спектакль будет объединен с матер-классом, на котором художник-декоратор поможет ребятам своими руками создать волшебный лес, где обитают эльфы. Начнется мероприятие в 18.00, здесь тоже необходима предварительная регистрация.

В библиотеке № 101 будет подготовлена программа «Здравствуй! Меня читали твои родители», рассчитанная не только на детскую аудиторию. В празднике смогут принять участие и родители юных читателей. Мероприятие пройдет 30 марта в 15.00.