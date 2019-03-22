Жителям столицы рекомендуют пересесть в метро из-за снегопада

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) советует жителям Москвы пользоваться общественным транспортом, в частности метро, из-за ожидающегося в пятницу снегопада.

"Если думаете, на чем сегодня ехать, не думайте… В Москве сильный снегопад, плохая видимость и успевшие переобуться на летнюю резину. Март, конечно весна, но не настолько. Уже шесть баллов, дороги будут загружены весь день. Берегите себя и держите дистанцию", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

По данным Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается облачная погода, осадки и до плюс 4 градусов. В ночь на субботу температура может опуститься до ноля градусов.

В пятницу днём ожидается южный ветер с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 22 марта в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.