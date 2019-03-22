Домодедово останется без метро

«На этом направлении есть железнодорожная ветка, которая будет развиваться, ее достаточно для обеспечения пассажиропотока», — пояснил чиновник.

Он напомнил, что к аэропорту Внуково продлят Калининско-Солнцевскую линию подземки.

«Принято решение о строительстве метрополитена в поселок Внуково, в аэропорт. На этом участке протяженностью 5,2 километра будут открыты две станции — "Пыхтино" и "Внуково"», — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что пассажиропоток на них в утренний час пик составит 10-12 тысяч человек.