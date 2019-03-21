В Москву из регионов можно будет доехать за считанные часы

Воронеж с Москвой хотят соединить новой высокоскоростной железной дорогой. Об этом сообщается в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.

Санкт-Петербург, Документ опубликовали на сайте правительства страны. Железнодорожники планируют запустить по стране целый ряд скоростных и высокоскоростных магистралей. Это линии из Москвы в Казань Адлер и другие города.

В списке актуальных высокоскоростных линий есть направление «Москва-Тула-Воронеж». Предполагается, что для неё, как и для других скоростных магистралей, создадут новые грузовые и пассажирские поезда, рассчитанные на скорость 200-400 км/ч.

«При этом для каждой из указанных линий должны быть разработаны организационно-правовая и финансовая модели, а также проектная документация», — поясняется в документе.

Отметим, что сейчас самый быстрый поезд из Воронежа в Москву — это двухэтажный сидячий состав, который добирается до столицы за 6 часов 20 минут. Железнодорожники тестировали на направлении между Воронежем и Москвой скоростной поезд «Ласточка», он сумел преодолеть путь меньше чем за 5 часов.