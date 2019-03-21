«Говорящий переход» появится на севере столицы

У дома 3, корп. 1, по Башиловской улице уже весной появятся предупреждающие надписи на тротуаре. Их нанесут на тротуары около переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями и другими социально значимыми объектами. Об этом сообщается на портале mos.ru.

«Надписи напомнят взрослым и детям, как нужно правильно переходить дорогу. Идеи для «Говорящих переходов» придумывали сами жители. Конкурс на лучшую надпись провели в соцсетях осенью прошлого года. Лучшими были признаны «Не перебегайте дорогу», «Играть на дороге опасно», «Не спеши — успеешь», — уточняется на сайте.