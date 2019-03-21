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«Говорящий переход» появится на севере столицы 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
У дома 3, корп. 1, по Башиловской улице уже весной появятся предупреждающие надписи на тротуаре. Их нанесут на тротуары около переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями и другими социально значимыми объектами. Об этом сообщается на портале mos.ru.
«Надписи напомнят взрослым и детям, как нужно правильно переходить дорогу. Идеи для «Говорящих переходов» придумывали сами жители. Конкурс на лучшую надпись провели в соцсетях осенью прошлого года. Лучшими были признаны «Не перебегайте дорогу», «Играть на дороге опасно», «Не спеши — успеешь», — уточняется на сайте.
«Говорящие переходы» — это совместный проект ГИБДД и Центра организации дорожного движения, направленный на привлечение внимания пешеходов к собственной безопасности на дороге. Акцию проводят уже в третий раз.
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