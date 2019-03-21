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Энергетики готовятся к весеннему паводку в столице 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: ТАСС
Объединенная энергетическая компания (ОЭК) ведет подготовку к весеннему паводку в Москве, сообщила пресс-служба компании.
"Энергетиками комплекса городского хозяйства Москвы сформирован аварийный запас материалов и запчастей, проверяется состояние насосных и дренажных систем и оборудования, проводятся внеплановые осмотры и обследование воздушных и кабельных линий, производственных и офисных зданий на производственно-ремонтной базе, базах районов электрических сетей (РЭС). Запланировано обследование кабельных полуэтажей и помещений распределительных пунктов, переходных пунктов 220 кВ, кабельных коллекторов и тоннелей всех напряжений", — говорится в сообщении компании.
Кроме того, начальникам РЭС поручено провести внеочередные инструктажи и противоаварийные тренировки персонала и обеспечить взаимодействие с местными органами власти, гидрометеослужбами и подразделениями МЧС, а также с Мосводоканалом и Мосводостоком, указывается в пресс-релизе.
АО "Объединенная энергетическая компания" — одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы, занимающаяся развитием, эксплуатацией и реконструкцией принадлежащих городу электрических сетей.
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Новости Москвы , Погода , Мосводоканал , МЧС , Москва
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