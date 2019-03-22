500 тысяч школьников приняли участие в проекте «Музеи детям»

Около 500 тысяч школьников в Москве смогли посетить столичные музеи бесплатно в рамках проекта "Музеи детям", сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Проект "Музеи детям" стартовал в столице 1 сентября 2017 года. Для бесплатного посещения детям доступны 90 музеев и выставочных залов города.

"Мы позволили нашим детишкам бесплатно посещать все музеи Москвы. Мы выделили целую колонну автобусов, сделали систему заявок для бесплатного подъезда школьников к нашим музеям. И с начала проекта уже почти полмиллиона школьников посетили наши музеи. Это дополнительная синергия для работы наших музеев и, конечно, колоссальный воспитательный эффект для подрастающего поколения", — сказал Собянин, выступая на IV Московском культурном форуме.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". Форум объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством.