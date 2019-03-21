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В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности в пятницу 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Гидрометцентр объявил в пятницу, 22 марта, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что предупреждение будет действовать с 9.00 22 марта в течение 12 часов.
По данным синоптиков, в пятницу ночью в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, местами гололедица; ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, температура до минус 1 градуса. Днем в пятницу ожидается облачность, осадки (дождь, мокрый снег), утром местами гололедица; ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду; температура воздуха 2-4 градуса.
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