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Летний сад появится на крыше кинотеатра «Керчь» 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
Фото: stroi.mos.ru
Реконструкция кинотеатра "Керчь" в столичном районе Бирюлево Восточное превратит его в центр с пять кинозалами, магазинами, пекарней, ресторанами и летним садом на крыше. Проект утвержден Москомархитектурой, сообщает официальный портал мэра и правительства города.
У построенного в 1979 году трехэтажного здания появятся панорамные окна. А верхнюю часть фасадов облицуют керамическими панелями. Внутри откроют развлекательно-образовательный центр, а также творческие мастерские для детей и взрослых.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, архитектурные решения проект используют для реконструкции других кинотеатров. Например, прозрачными станут фасады обновленных киноцентров "Рига", "Будапешт", "Ангара", "Киргизия" и "Таллин".
Здание "Керчи" украсит воссозданная историческая вывеска с названием кинотеатра. Специалисты отсканируют оригинальную надпись с помощью 3D-технологии.
"Площадь обновленной «Керчи» составит более 12 тысяч квадратных метров. Районный центр и прилегающую к нему территорию можно будет использовать как площадку для спортивных и культурных мероприятий", — добавил Кузнецов.
Пять лет назад 39 районных кинотеатров советской постройки выставили на торги. С помощью частных инвесторов здания, которые требуют ремонта, превратят в современные центры.
В начале февраля рабочие притупили к сносу кинотеатра "Байконур" в Отрадном. После реконструкции на его месте появится кинокомплекс с четырьмя залами.
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