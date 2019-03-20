В Госдуме проверят противогололёдные реагенты на вредность

Люди хотят знать, сколько и какие реагенты применяются в мегаполисах и наносят ли они вред окружающей среде, заявил зампред Комитета Госдумы по экологии Кирилл Черкасов ЛДПР ) на первом заседании рабочей группы по мониторингу последствия применения противогололёдных реагентов.

Открывая заседание, первый зампред Комитета Госдумы по экологии Николай Валуев отметил, что тема использования реагентов с каждым годом звучит всё более остро. По его словам, рабочая группа при комитете была создана исходя из обращений общественных организаций и жалоб граждан, которые хотят узнать, чем именно посыпают улицы и дворы и каково воздействие реагентов на здоровье людей, животных и на экологию.

Зампред Комитета по экологии Кирилл Черкасов отметил, что проблема чрезмерного использования реагентов актуальна не только для Москвы, но и для других крупных городов.

«Люди хотят знать, сколько и какие реагенты применяются, но часто они не могут получить ответ на эти вопросы», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что использование противогололёдных веществ не регламентировано должным образом и эти решения обычно отдаются на откуп исполнительной власти мегаполисов. При этом не ведётся мониторинг применения реагентов.

«Реагентная политика в крупных городах, и особенно в Москве, наносит непоправимый вред здоровью граждан, окружающей среде, растительному и животному миру», — сказала координатор рабочей группы Ольга Гострая. Она отметила, что, распадаясь, реагенты образуют вредные вещества, которые попадают в лёгкие, на обувь и лапы животных.

При этом Москва, по словам эксперта, превышает нормы использования этих веществ. На осенне-зимний сезон было закуплено 324 тысячи тонн реагентов — на каждый квадратный метр пришлось по 9 килограммов. При этом норма составляет около 80-100 граммов на метр.