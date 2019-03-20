Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме проверят противогололёдные реагенты на вредность 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Люди хотят знать, сколько и какие реагенты применяются в мегаполисах и наносят ли они вред окружающей среде, заявил зампред Комитета Госдумы по экологии Кирилл Черкасов (ЛДПР) на первом заседании рабочей группы по мониторингу последствия применения противогололёдных реагентов.
Открывая заседание, первый зампред Комитета Госдумы по экологии Николай Валуев отметил, что тема использования реагентов с каждым годом звучит всё более остро. По его словам, рабочая группа при комитете была создана исходя из обращений общественных организаций и жалоб граждан, которые хотят узнать, чем именно посыпают улицы и дворы и каково воздействие реагентов на здоровье людей, животных и на экологию.
Зампред Комитета по экологии Кирилл Черкасов отметил, что проблема чрезмерного использования реагентов актуальна не только для Москвы, но и для других крупных городов.
«Люди хотят знать, сколько и какие реагенты применяются, но часто они не могут получить ответ на эти вопросы», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что использование противогололёдных веществ не регламентировано должным образом и эти решения обычно отдаются на откуп исполнительной власти мегаполисов. При этом не ведётся мониторинг применения реагентов.
«Реагентная политика в крупных городах, и особенно в Москве, наносит непоправимый вред здоровью граждан, окружающей среде, растительному и животному миру», — сказала координатор рабочей группы Ольга Гострая. Она отметила, что, распадаясь, реагенты образуют вредные вещества, которые попадают в лёгкие, на обувь и лапы животных.
При этом Москва, по словам эксперта, превышает нормы использования этих веществ. На осенне-зимний сезон было закуплено 324 тысячи тонн реагентов — на каждый квадратный метр пришлось по 9 килограммов. При этом норма составляет около 80-100 граммов на метр.
«Органы власти должны быть заинтересованы в ежегодном мониторинге последствий использования реагентов», — сказала Ольга Гострая.
Парламентская газета: последние новости
Губернатор Севастополя рассказал о планах создания нового парка в районе мыса Хрустальный Продолжение проспекта Маршала Блюхера в Петербурге начнут строить в 2020 году В Петербурге проектируемую станцию метро «Туристская» переименовали в «Богатырскую»
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Экология , Николай Валуев , Кирилл Черкасов , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Видео
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Президент Грузии отказалась разговаривать на русском
Кавказ В мире
«Мне прилечь с Началовой?»: Борисова дважды вызвала неотложку
Шоу-бизнес Статьи
«Девочка переживает»: Алдонин отказался от дочери Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Порошенко ввел новые санкции против России
В мире Политика
Умер актер Анатолий Адоскин
Общество
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение