В Госдуме проверят противогололёдные реагенты на вредность 

Люди хотят знать, сколько и какие реагенты применяются в мегаполисах и наносят ли они вред окружающей среде, заявил зампред Комитета Госдумы по экологии Кирилл Черкасов (ЛДПР) на первом заседании рабочей группы по мониторингу последствия применения противогололёдных реагентов.
Открывая заседание, первый зампред Комитета Госдумы по экологии Николай Валуев отметил, что тема использования реагентов с каждым годом звучит всё более остро. По его словам, рабочая группа при комитете была создана исходя из обращений общественных организаций и жалоб граждан, которые хотят узнать, чем именно посыпают улицы и дворы и каково воздействие реагентов на здоровье людей, животных и на экологию.
Зампред Комитета по экологии Кирилл Черкасов отметил, что проблема чрезмерного использования реагентов актуальна не только для Москвы, но и для других крупных городов.
«Люди хотят знать, сколько и какие реагенты применяются, но часто они не могут получить ответ на эти вопросы», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что использование противогололёдных веществ не регламентировано должным образом и эти решения обычно отдаются на откуп исполнительной власти мегаполисов. При этом не ведётся мониторинг применения реагентов.
«Реагентная политика в крупных городах, и особенно в Москве, наносит непоправимый вред здоровью граждан, окружающей среде, растительному и животному миру», — сказала координатор рабочей группы Ольга Гострая. Она отметила, что, распадаясь, реагенты образуют вредные вещества, которые попадают в лёгкие, на обувь и лапы животных.
При этом Москва, по словам эксперта, превышает нормы использования этих веществ. На осенне-зимний сезон было закуплено 324 тысячи тонн реагентов — на каждый квадратный метр пришлось по 9 килограммов. При этом норма составляет около 80-100 граммов на метр.
«Органы власти должны быть заинтересованы в ежегодном мониторинге последствий использования реагентов», — сказала Ольга Гострая.