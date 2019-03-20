Движение на набережной Тараса Шевченко ограничили до 25 августа

На набережной Тараса Шевченко движение транспорта ограничили по 25 августа из-за работ по реконструкции инженерных сетей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Ограничения ввели на Кутузовском проспекте в районе дома 1/7, на набережной Тараса Шевченко в районе дома 2/1 строение 6 по Кутузовскому проспекту. Кроме того, движение транспорта ограничили на пересечении набережной Тараса Шевченко и Украинского бульвара, а также на Украинском бульваре в районе дома 2/1 корпус 1Б по Кутузовскому проспекту.

Как уточняется, движение ограничено на одной полосе.

До 1 февраля 2020 года движение по Липецкому путепроводу ограничили из-за проведения капитального ремонта.

Из-за реконструкции инженерных сетей ограничили движение в районе улицы Гвардейская на западе Москвы.

По этой же причине ограничили проезд на участке Ружейного переулка в центре столицы.

До 25 апреля актуальны ограничения на участке улицы Изумрудная, до 26 включительно — на улице Багрицкого.