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Движение на набережной Тараса Шевченко ограничили до 25 августа 

Москва24 + ещё 3 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На набережной Тараса Шевченко движение транспорта ограничили по 25 августа из-за работ по реконструкции инженерных сетей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
Ограничения ввели на Кутузовском проспекте в районе дома 1/7, на набережной Тараса Шевченко в районе дома 2/1 строение 6 по Кутузовскому проспекту. Кроме того, движение транспорта ограничили на пересечении набережной Тараса Шевченко и Украинского бульвара, а также на Украинском бульваре в районе дома 2/1 корпус 1Б по Кутузовскому проспекту.
Как уточняется, движение ограничено на одной полосе.
До 1 февраля 2020 года движение по Липецкому путепроводу ограничили из-за проведения капитального ремонта.
Из-за реконструкции инженерных сетей ограничили движение в районе улицы Гвардейская на западе Москвы.
По этой же причине ограничили проезд на участке Ружейного переулка в центре столицы.
До 25 апреля актуальны ограничения на участке улицы Изумрудная, до 26 включительно — на улице Багрицкого.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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