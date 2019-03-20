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Вредные выбросы от автомобилей в столице снизят на треть 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы планируют к 2030 году снизить количество вредных выбросов в воздух от автомобилей на 30% или еще на 160 тысяч тонн, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Кульбачевский.
Ранее сообщалось, что за последние семь лет количество вредных выбросов от автомобилей в атмосферу в Москве сократилось на 140 тысяч тонн.
"Этого удалось достичь за счет транспортной политики — строительства новых развязок, систематизации дорожного движения. Второе — градостроительная политика и переход на классы высокоэкологичного топлива, запрет на использование топлива ниже класса Евро 5. Поменялся автопарк города — если в 2010 году у нас было автомобилей с двигателями Евро 5 и Евро 4 чуть больше 20%, то сегодня уже около 70%. Не только городской, но и частный автопарк обновился за восемь лет. Эти меры в сумме дали такой эффект. До 2030 года планируем снизить вредные выбросы еще примерно на 160 тысяч тонн — то есть в целом на 30%", — сказал Кульбачевский.
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Новости Москвы , Экология , Антон Кульбачевский , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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