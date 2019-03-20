Еноты-полоскуны проснулись в Московском зоопарке

В Московском зоопарке еноты-полоскуны вышли из четырехмесячной спячки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт учреждения.

"Сейчас они постепенно возвращаются к привычному образу жизни, исследуют свой вольер и пробуют забираться на свое любимое дерево", — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что сейчас еноты довольно пассивны, но вскоре они окончательно очнутся ото сна.

Как отмечается на сайте зоопарка, горожане могут увидеть енотов в вольере на Старой территории.

Ранее сообщалось, что на Кубани енот сбежал из цирка и напал на кур.