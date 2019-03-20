Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еноты-полоскуны проснулись в Московском зоопарке 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: tltonline.ru
В Московском зоопарке еноты-полоскуны вышли из четырехмесячной спячки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт учреждения.
"Сейчас они постепенно возвращаются к привычному образу жизни, исследуют свой вольер и пробуют забираться на свое любимое дерево", — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Она добавила, что сейчас еноты довольно пассивны, но вскоре они окончательно очнутся ото сна.
Как отмечается на сайте зоопарка, горожане могут увидеть енотов в вольере на Старой территории.
Ранее сообщалось, что на Кубани енот сбежал из цирка и напал на кур.
Газета.Ru: последние новости
Из-за угрозы минирования эвакуировали более 130 человек из московской школы Россиянам пообещали морозы до -30°С в апреле Москвичи увидят "воронье полнолуние", а киевляне - "червячное"
Новости Москвы , Светлана Акулова
Читайте также
Видео
Новый президент Казахстана вступил в должность
В мире Кавказ
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Шоу-бизнес
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Глава Алтая подал в отставку
Политика Другое
Испытания субмарины «Борей» попали на видео
Оружие Армия
Назарбаев поселится в библиотеке
В мире
Президент Казахстана решил переименовать столицу
В мире
Пентагон готовит «суперпушки» против России
Армия Оружие
Пышнотелых полицейских отправили в лагерь худеть
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение