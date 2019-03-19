Сергей Собянин рассказал о приросте иностранных инвестиций в Москву

Во вторник, 19 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем накопленных в экономике города прямых иностранных инвестиций за три года увеличился.

По словам мэра столицы, рост составил более 25 процентов.

Информация опубликована на странице Сергея Собянина.