Во вторник, 19 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем накопленных в экономике города прямых иностранных инвестиций за три года увеличился.
По словам мэра столицы, рост составил более 25 процентов.
Информация опубликована на странице Сергея Собянина.
— Центробанк предоставил данные о накопленных в экономике Москвы прямых иностранных инвестициях. Начиная с января 2015-го до октября 2018 года (это последние доступные данные), их объем в экономике Москвы вырос больше чем на 25 процентов и на 1 октября 2018 года составил 237,9 миллиарда долларов, — говорится в заявлении мэра.