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Акция «День пассажира» пройдет в Москве 20 марта 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду москвичи и гости столицы смогут принять участие в акции проводимой на станции МЦК «Крымская».
Там организуют мероприятие «День пассажира».
— Всем желающим предложат заполнить специальные анкеты по оценке качества работы ТПУ «Крымская», в том числе чистоту и комфорт, доступность для маломобильных групп населения, удобство навигации и работу персонала, — говорится на сайте РЖД.
Уточняется, что встречу можно посетить 20 марта с 9:00 до 11:00.
В сообщении говорится, до конца этого года планируют сократить интервал движения «Ласточек» Московского центрального кольца в часы пик до 4 минут.
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