Акция «День пассажира» пройдет в Москве 20 марта

В среду москвичи и гости столицы смогут принять участие в акции проводимой на станции МЦК «Крымская».

Там организуют мероприятие «День пассажира».

— Всем желающим предложат заполнить специальные анкеты по оценке качества работы ТПУ «Крымская», в том числе чистоту и комфорт, доступность для маломобильных групп населения, удобство навигации и работу персонала, — говорится на сайте РЖД.

Уточняется, что встречу можно посетить 20 марта с 9:00 до 11:00.

В сообщении говорится, до конца этого года планируют сократить интервал движения «Ласточек» Московского центрального кольца в часы пик до 4 минут.