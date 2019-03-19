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Собянин отметил сокращение ветхих памятников архитектуры в столице 

Российская Газета 13 минут назад
Фото: РИА Новости
В этом году в Москве продолжится программа реставрации архитектурных памятников — работы планируется завершить примерно на 200 объектах, включая знаменитые Северный речной вокзал и Дом Наркомфина. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.
"Возрождение московской старины продолжается. За прошлый год закончили реставрацию 228 объектов. В 2019 году отреставрируем еще около 200 зданий и сооружений", — отметил он.
По словам градоначальника, всего с 2011 по начало 2019 года в столице было отреставрировано 1247 памятников старины, причем многие из них на начальном этапе работ лежали в руинах и были воссозданы по сохранившимся документам — от чертежей до фотографий.
Кроме того, с 2011 года в Москве взяли под государственную охрану почти тысячу ценных построек, отремонтировали более восьми тысяч фасадов и комплексно благоустроили 350 улиц, в большинстве своем — исторических. А безвозвратно утрачены за это же время были только четрые здания с охранным статусом, подчеркнул мэр.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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