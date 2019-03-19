Качество работы метро проверят на международном уровне

Московский метрополитен станет участником международного исследования уровня удовлетворенности пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Международная ассоциация крупнейших метрополитенов мира CoMET (Community of metros) проводит шестое ежегодное исследование уровня удовлетворенности пассажиров. Московский метрополитен принимает участие в исследовании уже в четвертый раз. По результатам предыдущих опросов метро Москвы является лидером по многим показателям. Пилотное исследование степени удовлетворенности пассажиров деятельностью метрополитенов по всему миру состоялось в 2014 г., а в 2015 г. ассоциации Nova и CoMET пришли к соглашению о включении таких исследований в программу ежегодных мероприятий. Исследование базируется на методологии ассоциации IBBG (ассоциация операторов автобусов), которое, в свою очередь, впервые прошло в 2009 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, после того как пассажиры в 25 городах ответят на вопросы исследования, ассоциация сравнит результаты и представит рейтинг крупнейших подземок мира.

«Анализ удовлетворенности пассажиров разных стран позволит метрополитенам учесть лучшие практику и повысить качество предоставляемых сервисов и услуг», — пояснили в пресс-службе.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов , слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что анкеты участников обезличены.

«Мы просим пассажиров выразить мнение об уровне качества предоставляемых услуг и сервисов метро Москвы. Опрос займет не более пяти минут. Мы не запрашиваемых персональные данные респондентов. Мы внимательно изучаем результаты опроса и максимально учитываем их в работе», — заявил Р. Латыпов.

В пресс-службе напомнили, что столичная подземка впервые приняла участие в таком исследовании в 2016 г.

«Благодаря опросам стало известно, что Московский метрополитен имеет самый высокий индекс лояльности пассажиров среди метро мира, при этом данный индекс стабильно растет на протяжении последних трех лет. Результаты предыдущих опросов также иллюстрируют тенденцию к росту удовлетворенности качеством ключевых предоставляемых услуг. Растет удовлетворенность пассажиров чистотой, комфортом и безопасностью станций, удобством оплаты проезда», — заключили в пресс-службе.

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