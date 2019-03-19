На улицах города появятся камеры с функцией распознавания лиц

В этом году камеры с функцией распознавания лиц, которые уже работают в метро, банках и ТРЦ, появятся и на столичных улицах. Когда технология Face ID может добраться до рекламы и общественного транспорта столицы, и чем это обернется для москвичей, РИАМО рассказали эксперты.

Распознавание лиц

Сегодня в городской системе видеонаблюдения — более 167 тысяч камер, а к концу 2019 года их количество вырастет еще на 7 тысяч. С помощью уличных камер расследуется около 70% правонарушений в Москве . А в преддверии летних каникул в Мосгордуме предложили оснастить ими детские площадки.

Прорывом этого года станет полноценное подключение камер к системе распознавания лиц. Биометрическая идентификация поможет полиции оперативно вычислять нарушителей, чьи фотографии есть в базе правоохранительных органов.

Видеонаблюдение активно развивается и в Подмосковье . Так, «Ростелеком» установил 7 460 камер в местах массового скопления людей и социальных объектах. Теперь правоохранители наблюдают за криминогенной обстановкой в прямом эфире. Портал «Безопасный регион» позволяет анализировать видеоинформацию и контролировать работу камер.

«В случае происшествия жители могут оставить заявку на сохранение видеоархива с камер, позвонив на горячую линию городской системы видеонаблюдения или обратившись в отделение полиции», — рассказал РИАМО представитель ПАО «Ростелеком».

Идентифицировать угонщика и мошенника

Эксперты уверены, что интеллектуальное видеонаблюдение поможет создать принципиально новые подходы к обеспечению городской безопасности.

Так, российская компания-разработчик систем компьютерного зрения VisionLabs в этом году обеспечит анализ транспортных потоков Москвы. Сегодня камеры вычисляют только госномер нарушителя ПДД, а с маркой из базы данных ГИБДД его сверяют вручную. Распознавание номера позволит избежать ошибок при отправке штрафов, а также найти угонщиков.

Кроме того, будет проще поймать хулиганов и вандалов, а также найти пропавших детей, считает представитель компании NtechLab, которая также занимается разработками в сфере распознавания лиц.

«Больше не понадобится выставлять на каждом углу наряд полиции — правоохранители получат возможность работать точечно, при этом оперативно и эффективно. Это будет актуально даже в тех случаях, с которыми сегодня не принято обращаться в полицию, например, мелкие кражи», — считает эксперт.

По его мнению, уровень преступности упадет, так как потенциальных нарушителей остановит понимание того, что их накажут.

Биометрическую систему распознавания лиц по достоинству оценят и банки, уверен генеральный директор VisionLabs Александр Ханин . Эта технология не позволит мошенникам оформлять кредиты на ворованные паспорта. По словам эксперта, эта технология уже успешно опробована в банковском секторе. В частности, с ее помощью удалось вычислить человека, на которого в разное время было оформлено более ста кредитов. Системой распознавания уже начали пользоваться кредитные организации.

Face ID в автобусах и метро

Развитие интеллектуальной видеоаналитики может сделать городскую среду гораздо комфортнее для проживания, считают эксперты NtechLab.

В частности, сбор данных о перемещении жителей позволит оптимизировать работу общественного транспорта, отслеживать скопления людей и менять график движения в зависимости от реальной потребности.

«Интеллектуальная видеоаналитика поможет упростить планирование и организацию городских мероприятий, а также точно расскажет о количестве участников и их демографическом составе. Разумеется, статистика в этом случае будет собираться обезличено», — добавляет эксперт NtechLab.

Два года назад «Ростелеком» уже выступил с инициативой использования биометрических технологий в транспорте: предложил сканировать лица пассажиров для оплаты проезда. Программа распознавания лиц будет автоматически узнавать человека и списывать с его банковского счета стоимость билета. Такую систему уже успешно используют в Китае.

По оценкам компании, полноценный переход на Face ID произойдет в ближайшие три-пять лет.

Умная реклама

Технология распознавания лиц, безусловно, представляет и большой коммерческий интерес. Она позволяет «сканировать» аудиторию, создавать адресные предложения и адаптировать размещение торговых площадей наиболее выгодным образом.

Некоторые крупные ТЦ столицы уже используют систему распознавания лиц. Видеоаналитика помогает супермаркетам сокращать очереди. С ее помощью можно узнать, какие отделы собирают больше всего людей, как правильно расположить товары, какие кассы пользуются наибольшей популярностью, отмечают в NtechLab.

Все это позволит сделать рекламу предельно таргетированной. К примеру, если видеокамера фиксирует посетителя в очках, ему покажут рекламу распродажи оправ на очки в магазине данного торгового центра. Такая реклама очень распространена на западных рынках, говорит Ханин.

Эксперт уточняет, что система компании работает исключительно с обезличенными данными и не использует персональную информацию о людях.

Одна ошибка на миллион

Эксперты сходятся во мнении, что у российской столицы огромный потенциал.

«Москва входит в пятерку столиц мира, готовых к внедрению технологий будущего», — уверен гендиректор VisionLabs Александр Ханин.

По оценкам NtechLab, уже сегодня Москва — один из мировых лидеров по уровню проникновения видеонаблюдения наряду с Пекином, Вашингтоном и Лондоном. Системы распознавания лиц также активно применяются в Новой Зеландии, Австралии, Нидерландах, Чехии.

При этом эксперты компании уверяют, что бояться ошибок в системе распознавания лиц не стоит.