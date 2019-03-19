Метро по темпам строительства опережает нормы СССР

До конца текущего года в столичном метрополитене планируется открыть не менее восьми новых станций. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил руководитель московского департамента строительства Андрей Бочкарев , передает ТАСС

По его словам, также на этот год намечен пуск электродепо «Руднево».

«Еще шесть станций — участок Некрасовской ветки и два перегона Большой кольцевой линии — будут закончены в 2019 году, поедут с пассажирами в начале следующего года», — добавил Бочкарев.

Чиновник напомнил, что за минувший год в Москве было открыто 17 станций — рекордное количество за историю столичного метрополитена.

«В Советском Союзе в год максимально сдавалось 13 станций, это было один раз», — отметил он, подчеркнув, что в этом году в эксплуатацию будут введены 14 станций.

8 февраля стало известно о том, что в ближайшие пять лет в столичном метрополитене появится полсотни новых станций. Будущее строительство обеспечено финансовыми средствами, и для некоторых объектов уже готовы проекты. Кроме того, часть станций уже находится на стадии строительства.