Станцию метро «Каховская» могут закрыть уже в этом году

Работы по интеграции Каховской линии в Большую кольцевую линию Московского метрополитена начнутся до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Работы по интеграции Каховской линии метро (в БКЛ метро — прим. Агентства «Москва») начнутся до конца года, сроки и параметры реконструкции мы объявим позднее», — сказал А. Бочкарев.

В феврале текущего года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что станцию метро «Каховская» могут закрыть для пассажиров, это необходимо для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). В марте пресс-служба департамента строительства сообщила, что реконструкцию трех станций Каховской линии столичного метрополитена проведет АО «Мосметрострой.

Протяженность БКЛ метро составит 70 км, на ней будет расположена 31 станция. Полностью завершить строительство нового кольца планируется к 2023 г. Первый участок от станции „Деловой центр“ до станции „Петровский парк“ был запущен в феврале 2018 г. Каховская линия является самой короткой в столичной подземке. Она была открыта в 1969 г. В состав линии входят три станции, ее протяженность составляет 3,3 км. После реконструкции Каховская линия станет частью БКЛ.