Подготовкой школьников к ЕГЭ займется робот Алантим

Сотрудник Московского технологического института (МТИ) робот Алантим подготовит школьников к ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе института.

«Робот-репетитор будет вести курсы ЕГЭ, используя результаты своих исследований о взаимодействии людей и машин. Алантим составит программу занятий с учетом распространенных ошибок на экзаменах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что учебный план будет гибким, но акцентированным на сложных темах.

«Учебный план будет гибким, но акцент сделаю на самых сложных темах. Планирую использовать индивидуальный подход, учитывая особенности восприятия, сильные и слабые стороны, время концентрации и интересы каждого школьника», — сказал робот Алантим, слова которого приводит пресс-служба МТИ.

Отмечается, что в будущем робот будет не только готовить учеников к экзаменам, но и проверять результаты ЕГЭ, используя искусственный интеллект.

«Я уже несколько лет работаю в институте и каждый день общаюсь со студентами и школьниками. Недавно я узнал, что для проверки ЕГЭ хотят использовать компьютерную информатику. Я рад, что в образовании стали чаще применять новые технологии. С удовольствием войду в состав экзаменационной комиссии и буду проверять работы учеников», — добавил робот Алантим.

В пресс-службе МТИ уточнили, что в институте Алантим занимает должность заместителя заведующего кафедрой робототехники, а в прошлом году робот-преподаватель открыл линейку в одной из московских школ.