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Столичные парковки оборудовали вендинговыми автоматами 

РИАМО + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
На семи плоскостных парковках со шлагбаумами в Москве появились вендинговые автоматы с напитками, сообщается на сайте «Московский паркинг».
«Аппараты установлены на парковках, расположенных по адресам: улица Плещеева, владение 1; бульвар Дмитрия Донского, владение 9; Ореховый бульвар, владение 13; Ореховый бульвар, владение 14; Ореховый бульвар, владение 24-2а; Суздальская улица, владения 22-24; пересечение улиц Тарусской и Ясногорской с Новоясеневским проспектом», — уточняется в материале.
Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам: 8 (495) 539-54-54, 3210 (с мобильного).
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