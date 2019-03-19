На востоке столицы появится новая система электроснабжения

Более чем в 200 домах Восточного административного округа (ВАО) Москвы будет заменена система электроснабжения по программе капитального ремонта в 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР).

«В 209 многоквартирных домах на востоке Москвы заменят систему электроснабжения по программе капитального ремонта в этом году. При выполнении капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения осуществляется полная замена всей системы в местах общего пользования. Производится прокладка кабель-каналов, лотков и затягивание в них силовых кабелей с разводкой по межэтажным щиткам; установка энергосберегающих светильников, которые оборудованы управлением освещения, монтаж выключателей в технических помещениях, местах общего пользования, и устройств энергосбережения (фотореле); замена поэтажных щитков и вводно-распределительных устройств (ВРУ)», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, на случай превышения тока небаланса заданного значения, возникающего при определенных условиях, на вводах в квартиры устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое служит для автоматического прерывания цепи.

«Данное оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности и защиты жителей от поражения электричеством, если произошло нарушение изоляции, или при случайных прикосновениях к токопроводящим неизолированным частям различного вида электрического оборудования», — пояснили в ФКР.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 г. На сегодняшний день программа включает 27 тыс. 919 домов площадью 248,8 млн кв. м, запланирован ремонт 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тыс. лифтов.