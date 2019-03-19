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В Москве заработал сервис по аренде «бракованных» животных 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
В столичном регионе заработал прокат "бракованных" животных. Сервис позволяет взять в аренду нечистокровных щенков или котят, сообщает телеканал Москва 24.
Арендодатели не ставят каких-либо условий клиентам. Чтобы получить животное, надо только приехать и заплатить. Арендовать животных можно сутки или даже на пару часов.
Данная услуга пользуется огромной популярностью. Один из предпринимателей заявил, что все животные "расписаны" на три недели вперед.
Зоозащитники выступили с резкой критикой нового сервиса, поскольку он несет угрозу для жизни животных.
"Это само по себе издевательство. Это вызывает резкое падение иммунитета, и, как следствие, активизируются болезнетворные процессы в организме", — отметила президент Центра правовой зоозащиты.
Граждане также негативно отнеслись к идее арендовать животных. "Я против эксплуатации животных — это отвратительно. Пускай люди друг друга веселят", — заявила жительница столицы.
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