Столица даст регионам почти два миллиарда рублей

В 2019 году российские регионы получат из федерального бюджета 1,96 млрд рублей. Деньги пойдут на реализацию национального проекта по повышению производительности труда.

Указанная сумма будет распределена между 36 регионами. Больше всего денег получат Татарстан Пермский край — по 129,8 млн рублей. Меньше же всего будет выделено Крыму, Кемеровской, Новгородской областям, Бурятии и ЯНАО — по 21,9 млн рублей. С чем связано такое распределение средств, не сообщается.

Деньги же будут направлены на создание в регионах центров по переобучению сотрудников предприятий, задействованных в реализации нацпроекта. Также средства пойдут на аренду, оплату услуг связи и на зарплаты сотрудников этих центров, пишут «Известия»