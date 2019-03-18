20 дворов планируют благоустроить в 2019 году в Строгине

Комплексное благоустройство 20 дворов планируют провести в этом году в столичном районе Строгино, передает Агентство "Москва"

По словам начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства районной управы Нины Синкевич, в ходе работ планируют отремонтировать пешеходные дорожки, разбить газоны, установить новые лавочки и урны, а также высадить 4,5 тысячи кустарников.

Как отмечается, на 19 детских и двух спортивных площадках заменят покрытие.

Кроме того, на дворовых территориях планируют установить новые антипарковочные столбики.

Ранее сообщалось, что до осени 2019 года планируют провести благоустройство 40 дворов в столичном районе Выхино-Жулебино. Планируют установить малые архитектурные формы на спортивных и детских площадках, а также сделают зоны тихого отдыха, газонное ограждение и антипарковочные столбики.