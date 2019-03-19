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Более 800 тысяч человек посетили фестиваль «Крымская весна» в Москве 

Р-Спорт + ещё 5 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 800 тысяч человек приняли участие в мероприятиях фестиваля "Крымская весна", проходившего в Москве с 16 по 18 марта, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Фестиваль был приурочен к пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
"Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Мероприятие проводилось на 13 площадках города", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.
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Новости Москвы , МВД , РИА Новости , Москва
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