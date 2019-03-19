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Апрель в столице будет непривычно теплым 

RT на русском + ещё 21 5 часов назад
Фото: РИА Новости/ Максим Блинов
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что вся территория страны в апреле будет в тёплой зоне.
Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».
Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы. Так, среднесуточная температура воздуха составляет +5,8 °С. Но она не будет равномерной. В первые дни апреля — обычно чуть выше 0, в середине — 5 с лишним градусов тепла, а в конце месяца уже +10°С.
Синоптик отметила, что в апреле ожидаются последние сильные морозы.
В северных районах, таких как Якутия, они могут быть до -20 °С., а при похолоданиях в отдельные ночи — до -30 °С.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве во вторник, 19 марта, ожидается до +6 °С.
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Новости Москвы , Погода , Газета.Ru , "Российская газета" , Москва
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