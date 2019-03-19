Апрель в столице будет непривычно теплым

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что вся территория страны в апреле будет в тёплой зоне.

Об этом она рассказала в беседе с « Российской газетой ».

Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы. Так, среднесуточная температура воздуха составляет +5,8 °С. Но она не будет равномерной. В первые дни апреля — обычно чуть выше 0, в середине — 5 с лишним градусов тепла, а в конце месяца уже +10°С.

Синоптик отметила, что в апреле ожидаются последние сильные морозы.

В северных районах, таких как Якутия, они могут быть до -20 °С., а при похолоданиях в отдельные ночи — до -30 °С.