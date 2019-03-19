На ВДНХ посетителей угостят несколькими видами плова

Фестиваль плова, соревнования по национальным видам борьбы, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и другие развлечения ждут гостей праздника «Навруз-2019», мероприятие развернется в павильоне №75 на ВДНХ 24 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Весь день для посетителей будут работать ресторанные дворики, где можно попробовать традиционные блюда. Участниками фестиваля плова станут шеф-повара столичных ресторанов восточной кухни. Мастерство конкурсантов оценит жюри», — говорится в сообщении.

Кроме того, для посетителей также организуют выставку-ярмарку национальных искусств, ремесел и традиций.

«На главной сцене состоится гала-концерт популярных исполнителей российской эстрады и творческих коллективов. Для юных гостей будет работать детская площадка», — уточняется в материале.

Вход на праздник свободный. Начало в 12:00.

Навруз, или персидский Новый год, отмечается в день весеннего солнцестояния.

«С фарси его название переводится как «новый день». Навруз считается одним из самых древних праздников на Земле, его история насчитывает три тысячи лет. Его отмечают в Албании, Азербайджане, Афганистане, Индии, Иране, Казахстане, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, а также на территории России — в Башкортостане, Дагестане, Татарстане и в некоторых других республиках», — перечисляется в сообщении.

В сентябре 2009 года Навруз включили в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО , а с 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.