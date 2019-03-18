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Суд отказался запретить реагент в Москве 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Тверской суд Москвы отказался удовлетворять иск муниципальных депутатов Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой к департаменту жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) правительства Москвы о запрете использования химических реагентов на улицах столицы. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Алеся Орехова.
"Использование реагентов наносит вред обуви, реагенты опасны для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. С каждым годом расходы на закупку реагентов растут: потрачены 6 млрд рублей на покупку 260 тыс. тонн реагентов, город был засыпан ими. Просим прекратить использование реагентов в нашем городе", — сказал Яшин.
Представитель ответчика заявил, что комбинированные реагенты используются на территории Москвы согласно установленным правилам и нормам.
"Экологическая экспертиза проводила проверку реагентов, нам было выдано разрешение на использование определенного перечня реагентов на 10 лет, которые мы и используем в данный момент. Мы используем только те реагенты, которые прошли экологическую экспертизу. Мы считаем, что оснований для удовлетворения иска не имеется", — отметил представитель департамента ЖКХ правительства Москвы.
Кроме того, в ходе судебного заседания ответчики просили вызвать в суд в качестве соответчика правительство Москвы, суд им отказал.
В своем иске депутаты требовали прекратить использовать противогололедные реагенты, ссылаясь на исследование сотрудников МГУ от 2009 года, которое показало, что эти химические смеси могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, а также пагубно влияют на почвенную экосистему.
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Новости Москвы , Общество , Экология , Константин Янкаускас , Илья Яшин , МГУ , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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