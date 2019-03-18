Суд отказался запретить реагент в Москве

"В удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Алеся Орехова.

"Использование реагентов наносит вред обуви, реагенты опасны для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. С каждым годом расходы на закупку реагентов растут: потрачены 6 млрд рублей на покупку 260 тыс. тонн реагентов, город был засыпан ими. Просим прекратить использование реагентов в нашем городе", — сказал Яшин.

Представитель ответчика заявил, что комбинированные реагенты используются на территории Москвы согласно установленным правилам и нормам.

"Экологическая экспертиза проводила проверку реагентов, нам было выдано разрешение на использование определенного перечня реагентов на 10 лет, которые мы и используем в данный момент. Мы используем только те реагенты, которые прошли экологическую экспертизу. Мы считаем, что оснований для удовлетворения иска не имеется", — отметил представитель департамента ЖКХ правительства Москвы.

Кроме того, в ходе судебного заседания ответчики просили вызвать в суд в качестве соответчика правительство Москвы, суд им отказал.