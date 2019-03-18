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Москва и Ницца договорились о совместном развитии бизнеса и торговли 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 4 часа назад
Фото: РИА Новости / Ольга Набатникова
Документ предусматривает укрепление взаимовыгодного сотрудничества в области содействия развитию бизнеса и торговли, городского планирования, защиты окружающей среды, повышения эффективности мер социальной поддержки в рамках проекта «Активное долголетие» и многое другое.
По словам руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черёмина, программа сотрудничества охватывает не только ставшие традиционными сферы взаимодействия, но и новые направления, отвечающие современным мировым тенденциям.
«Мы обменяемся опытом развития технопарков и технополисов, информационных технологий и повышения эффективности городского управления по программе «Умный город», — рассказал министр на встрече с журналистами.
Глава ДВМС особо подчеркнул, что у Москвы и Ниццы есть потенциал для налаживания более тесных экономических связей, развития межвузовских обменов, транспортной и туристической инфраструктур, расширения контактов в сфере здравоохранения, культуры и культурного наследия, спорта и туризма.
«Подписанная программа позволит нам более эффективно использовать наши достижения к взаимной пользе», — пояснил С. Черёмин.
В рамках визита в Канны руководитель ДВМС также провел ряд встреч и переговоров с мэрами европейских городов, а также принял участие в деловой программе объединенного стенда Правительства Москвы на выставке MIPIM.
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Новости Москвы , Европа , Правительство Москвы , Москва , Ницца
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