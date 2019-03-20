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Третий Московский центральный диаметр запустят к 2022 году 

Вечерняя Москва + ещё 35 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Третий Московский центральный диаметр, который свяжет Зеленоград и Раменское, запустят в конце 2021 — начале 2022 года. Его открытие, к примеру, позволит добраться от Химок до центра столицы вдвое быстрее.
Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что протяженность МЦД-3 составит 88 километров, и на их маршруте предусмотрены 43 остановки с пересадкой на другой транспорт.
— По МЦД станут следовать современные поезда с системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi и розетками для гаджетов, — отметил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
От платформы Химки до первой пересадочной станции Ховрино-2 поезд по МЦД-3 будет идти всего пять минут. Запуск диаметра разгрузит Ленинградское шоссе, поскольку жители ближнего Подмосковья должны оценить скорость и удобство новых поездов и предпочтут их личному автомобилю.
Напомним, что первые два диаметра — «Одинцово — Лобня» и «Нахабино — Подольск» должны заработать уже в конце 2019 — начале 2020 года.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Москва , Раменское
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