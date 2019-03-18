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Грачи прилетели в столицу 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Грачи вернулись на территорию столичного региона. Птицы зимовали в теплых местах.
Кроме грачей, в Москву постепенно возвращаются жаворонки и скворцы.
— Первые перелетные птицы уже стали возвращаться. Как раз примерно неделю назад отмечали первых скворцов, — цитирует РИАМО председателя Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктора Зубакина.
Он добавил, что сейчас наблюдается только массовый прилет грачей.
По словам Зубакина, другие птицы начнут возвращаться в Москву, когда станет теплее.
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