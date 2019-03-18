Грачи прилетели в столицу 

Грачи вернулись на территорию столичного региона. Птицы зимовали в теплых местах.
Кроме грачей, в Москву постепенно возвращаются жаворонки и скворцы.
— Первые перелетные птицы уже стали возвращаться. Как раз примерно неделю назад отмечали первых скворцов, — цитирует РИАМО председателя Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктора Зубакина.
Он добавил, что сейчас наблюдается только массовый прилет грачей.
По словам Зубакина, другие птицы начнут возвращаться в Москву, когда станет теплее.