Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московском зоопарке ожидают пробуждения медведей и готовятся к весне 

Агентство «Москва» + ещё 14 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Московский зоопарк с 1 апреля 2019 г. будет открываться на час раньше и закрываться на час позже из-за увеличения светового дня. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
«В связи с увеличением светового дня с 1 апреля изменится режим работы Московского зоопарка. Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00. Кассы будут работать с 8:00 до 18:00. Также до 18:00 будет осуществляться проход посетителей на территорию зоопарка», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в этом году первыми из спячки вышли сурки.
«Уже сейчас эти очаровательные грызуны снуют по своему вольеру и щиплют травку, их частенько можно застать в то время, когда они греются на солнце или ремонтируют свои норы, успевшие слегка осыпаться за зиму. Следом за сурками проснулись тушканчики, и мы с нетерпением ждем, когда они появятся на экспозиции — это произойдет в конце апреля-начале мая, когда у зверьков завершится брачный период», — пояснили в зоопарке.
Там добавили, что по прогнозам зоологов, скоро из спячки выйдут бурая медведица и гималайские медведи.
«Эти животные проспали более четырех месяцев и, если потепление продолжится, то совсем скоро мы увидим медведей гуляющими в своих вольерах. Также в ближайшее время должны проснуться еноты, енотовидные собаки, ежи, сони и тенреки», — отметили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Госинспекция по недвижимости освободила земельный участок от самостроя в Печатниках Жители Москвы приняли участие в иммерсивном спектакле «Крымское путешествие» на Манежной площади Музей Победы присоединится к акции «Час Земли» 30 марта
Комментарии
Новости Москвы , Общество
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Пока вы спали: Конец ДРСМД грозит «случайной» войной
Общество
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Бородину обвинили в неуважении к памяти Началовой
Шоу-бизнес
«Хе***о выросли»: Макаревич опять разочаровался в россиянах
Шоу-бизнес Общество
Очевидцы сообщили о ЧП на станции метро в Москве
Новости Москвы Происшествия
Блондинка демонстративно оплевала храм
Общество Происшествия
Аксенов назвал экспромтом решение о воссоединении Крыма
Политика
Крушение самолета снял пассажир
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение