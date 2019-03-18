В Московском зоопарке ожидают пробуждения медведей и готовятся к весне

Московский зоопарк с 1 апреля 2019 г. будет открываться на час раньше и закрываться на час позже из-за увеличения светового дня. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«В связи с увеличением светового дня с 1 апреля изменится режим работы Московского зоопарка. Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00. Кассы будут работать с 8:00 до 18:00. Также до 18:00 будет осуществляться проход посетителей на территорию зоопарка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в этом году первыми из спячки вышли сурки.

«Уже сейчас эти очаровательные грызуны снуют по своему вольеру и щиплют травку, их частенько можно застать в то время, когда они греются на солнце или ремонтируют свои норы, успевшие слегка осыпаться за зиму. Следом за сурками проснулись тушканчики, и мы с нетерпением ждем, когда они появятся на экспозиции — это произойдет в конце апреля-начале мая, когда у зверьков завершится брачный период», — пояснили в зоопарке.

Там добавили, что по прогнозам зоологов, скоро из спячки выйдут бурая медведица и гималайские медведи.