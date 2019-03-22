Посетители Московского зоопарка могут стать опекунами животных

Выбрать виртуальное животное для опекунства можно будет на стенде Московского зоопарка на Московском культурном форуме. Об этом рассказала Светлана Акулова , генеральный директор зоосада.

— На трех панелях стенда Московского зоопарка на МКФ мы дали возможность увидеть посетителям разные периоды развития зоопарка: императорский, советский, его настоящее и будущее. Посетители смогут на интерактивных стендах посмотреть, как изменялся зоопарк, как изменялась коллекция, узнать об опекунстве, — рассказала представитель зоопарка.

Среди виртуальных животных — зайцы, пчелы и другие. Те, кого выберут посетители стенда, переместятся на специальное «Дерево жизни» — в конце вечера можно будет узнать, каким животным посетители отдавали предпочтение чаще всего. Кроме того, по желанию можно будет оставить свои контакты и стать опекуном настоящего обитателя столичного зоосада.