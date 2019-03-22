Посетители Московского зоопарка могут стать опекунами животных 

Выбрать виртуальное животное для опекунства можно будет на стенде Московского зоопарка на Московском культурном форуме. Об этом рассказала Светлана Акулова, генеральный директор зоосада.
— На трех панелях стенда Московского зоопарка на МКФ мы дали возможность увидеть посетителям разные периоды развития зоопарка: императорский, советский, его настоящее и будущее. Посетители смогут на интерактивных стендах посмотреть, как изменялся зоопарк, как изменялась коллекция, узнать об опекунстве, — рассказала представитель зоопарка.
Среди виртуальных животных — зайцы, пчелы и другие. Те, кого выберут посетители стенда, переместятся на специальное «Дерево жизни» — в конце вечера можно будет узнать, каким животным посетители отдавали предпочтение чаще всего. Кроме того, по желанию можно будет оставить свои контакты и стать опекуном настоящего обитателя столичного зоосада.
Для того, чтобы рассказ о животных был более увлекательным, посетителям выдадут специальные очки виртуальной реальности, в которых можно будет рассмотреть зверей в 3D под рассказ аудиогида, передает Агентство городских новостей «Москва».