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Посетители Московского зоопарка могут стать опекунами животных 

Вечерняя Москва + ещё 33 1 час назад
Фото: ТАСС
Выбрать виртуальное животное для опекунства можно будет на стенде Московского зоопарка на Московском культурном форуме. Об этом рассказала Светлана Акулова, генеральный директор зоосада.
— На трех панелях стенда Московского зоопарка на МКФ мы дали возможность увидеть посетителям разные периоды развития зоопарка: императорский, советский, его настоящее и будущее. Посетители смогут на интерактивных стендах посмотреть, как изменялся зоопарк, как изменялась коллекция, узнать об опекунстве, — рассказала представитель зоопарка.
Среди виртуальных животных — зайцы, пчелы и другие. Те, кого выберут посетители стенда, переместятся на специальное «Дерево жизни» — в конце вечера можно будет узнать, каким животным посетители отдавали предпочтение чаще всего. Кроме того, по желанию можно будет оставить свои контакты и стать опекуном настоящего обитателя столичного зоосада.
Для того, чтобы рассказ о животных был более увлекательным, посетителям выдадут специальные очки виртуальной реальности, в которых можно будет рассмотреть зверей в 3D под рассказ аудиогида, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Общество , Светлана Акулова , АГН "Москва"
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