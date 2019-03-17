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Детеныш львинохвостой макаки в Москве 

Рамблер 53 минуты назад
У львинохвостых макак в столичном зоопарке прибавление в семействе: 13-летний Кай и его 11-летняя подруга Ляля стали родителями. Пол новорожденного малыша специалистам пока определить не удалось: мать тщательно охраняет своего детеныша, не отпуская от себя ни на шаг. При намеке на опасность, маленькая обезьянка прячется на груди у своей мамаши. Питается малыш молоком матери, есть взрослую пищу он сможет лишь спустя несколько месяцев. В прошлом году у пары родилась обезьянка Муля. В дикой природе львинохвостые макаки (вандеру) обитают в тропических лесах Юго-Западной Индии, на данный момент этот вид обезьян занесен в международную Красную книгу. Приматы живут от 15 до 20 лет, в неволе их продолжительность жизни увеличивается до 30 лет.
Новости Москвы , Видео , Другое , Общество , Москва
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