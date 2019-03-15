Будущая Рублево-Архангельская линия метро протянется на 17 км

Протяженность будущей Рублево-Архангельской линии московского метро составит около 17 километров, сообщает Агентство "Москва" . На ней расположатся семь станций метро.

Новая ветка соединит станцию "Улица Народного Ополчения" Большой кольцевой линии со станцией "Строгино" Арбатско-Покровской линии подземки. В перспективе ее планируется продлить на запад столицы за МКАД.

Глава департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сегодня уже одобрен проект планировки участка линии от "Шелепихи" до "Строгино".

Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" с развивающейся территорией "Рублево-Архангельское". Строительство новой ветки позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Строгино и Хорошево-Мневники, создать дополнительные пересадочные узлы на Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиях метро, а также снизить интенсивность движения автотранспорта по прилегающим магистралям.

Строительство ветки метро в Рублево-Архангельском могут начать в 2021–2022 годы. На ней расположатся семь станций: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Это рабочие названия, в процессе их могут изменить.