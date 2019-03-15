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Будущая Рублево-Архангельская линия метро протянется на 17 км 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Протяженность будущей Рублево-Архангельской линии московского метро составит около 17 километров, сообщает Агентство "Москва". На ней расположатся семь станций метро.
Новая ветка соединит станцию "Улица Народного Ополчения" Большой кольцевой линии со станцией "Строгино" Арбатско-Покровской линии подземки. В перспективе ее планируется продлить на запад столицы за МКАД.
Глава департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сегодня уже одобрен проект планировки участка линии от "Шелепихи" до "Строгино".
Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" с развивающейся территорией "Рублево-Архангельское". Строительство новой ветки позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Строгино и Хорошево-Мневники, создать дополнительные пересадочные узлы на Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиях метро, а также снизить интенсивность движения автотранспорта по прилегающим магистралям.
Строительство ветки метро в Рублево-Архангельском могут начать в 2021–2022 годы. На ней расположатся семь станций: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Это рабочие названия, в процессе их могут изменить.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , АГН "Москва"
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