Новые эскалаторы установят на 9 станциях метро Москвы за 2 года

Эскалаторы заменят на девяти станциях столичного метро в ближайшие два года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В 2020 и 2021 годах эскалаторы начнут менять еще на девяти станциях метро. Обновление коснется тех подъемников, у которых заканчивается срок эксплуатации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о станциях "Новослободская", "Смоленская", "Рижская" и "Университет", "Арбатской", "Комсомольской", "Краснопресненской", "Алексеевской" и "Шоссе Энтузиастов".

"Своевременное обновление эскалаторов обеспечивает безопасное передвижение пассажиров. Многие из подъемников проработали больше 50 лет, поэтому их просто необходимо обновить. Новые эскалаторы будут изготовлены из современных негорючих материалов, например из нержавеющей стали", — рассказал порталу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, на лестничном полотне установят щетки со светодиодной подсветкой для защиты механизма эскалаторов от попадания мелких предметов. Также эскалаторы оснастят датчиками, которые в режиме онлайн будут сообщать специалистам всю информацию о работе механизмов.

Добавляется, что в ходе работ на станциях "Новослободской", "Рижской" и "Университет" добавят еще по одной эскалаторной ленте.