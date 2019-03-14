Новый беговой сезон стартует в «Лужниках»

Новый беговой сезон откроется 7 апреля в «Лужниках». Вокруг олимпийского комплекса по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной пройдет маршрут забега «Апрель».

Участникам предстоит преодолеть дистанцию длиной в пять километров, а также полюбоваться видом на Воробьевскую набережную, здание МГУ имени Ломоносова и комплекс «Москва-Сити».

Принять участие в забеге могут как новички, так и опытные спортсмены, которые смогут показать высокий результат на ровной трассе. Для новичков же дистанция в пять километров является наиболее оптимальной. Начало забега в 10.00. Сбор участников состоится у городка рядом с Малой спортивной ареной.

Кроме того, в новом сезоне состоится еще 9 забегов, а завершится сезон главным событием — Московским марафоном, он пройдет 22 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.