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Новый беговой сезон стартует в «Лужниках» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Новый беговой сезон откроется 7 апреля в «Лужниках». Вокруг олимпийского комплекса по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной пройдет маршрут забега «Апрель».
Участникам предстоит преодолеть дистанцию длиной в пять километров, а также полюбоваться видом на Воробьевскую набережную, здание МГУ имени Ломоносова и комплекс «Москва-Сити».
Принять участие в забеге могут как новички, так и опытные спортсмены, которые смогут показать высокий результат на ровной трассе. Для новичков же дистанция в пять километров является наиболее оптимальной. Начало забега в 10.00. Сбор участников состоится у городка рядом с Малой спортивной ареной.
Кроме того, в новом сезоне состоится еще 9 забегов, а завершится сезон главным событием — Московским марафоном, он пройдет 22 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо зарегистрироваться на сайте бегового сообщества.
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