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ЖК «ЗИЛАРТ» удивит стеклянными потолками 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР"
В доме №1 ЖК бизнес-класса "ЗИЛАРТ", который возводит "Группа ЛСР", можно приобрести квартиры со стеклянными потолками. Необычные квартиры расположены на 15 этаже здания, известного как "дом-комета". Такое название дом №1 получил благодаря нестандартной форме и выразительному фасаду из кортеновской стали с отделкой разноцветным клинкером. Спроектировано здание архитектурным бюро "Сергей Скуратов Architects".
Стеклянные вставки в потолках, размером 3,4 х 1,4 м будут иметь только 5 квартир. Поскольку квартиры имеют свободную планировку, дизайнеры советуют разместить под стеклянными потолками гардеробную комнату, что станет не просто архитектурным украшением, а будет нести удобный функционал — естественное освещение гардеробной позволит лучше сочетать цвета при примерке одежды.
Дом №1 относится к первой очереди строительства ЖК "ЗИЛАРТ", уже построен и скоро будет сдан. Все квартиры "дома-кометы" имеют свободную планировку с метражом от 50 квадратных метров и стоимостью от 11 млн рублей.
По соседству с домом №1 находится дом №2, которые вместе составляют архитектурный ансамбль, спроектированный бюро "Сергей Скуратов Architects", и находятся на первой линии от живописной набережной Марка Шагала.
В доме №2 также есть свои сюрпризы — на кровле запланировано 800 квадратных метров озеленения. Также в здании будет находиться детский сад на 120 мест.
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Новости Москвы , Сергей Скуратов , Марк Шагал , Группа ЛСР
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