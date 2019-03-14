Уникальные экспонаты из Поднебесной покажут в Кремле

15 марта в Музеях Московского Кремля открывается выставка «Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке». Корреспондент «ВМ» одной из первых увидела культурное достояние Поднебесной.

Императорский трон эпохи Цин, курильницы в форме мифических существ, парадные одеяния из чистого шелка, вышитые золотыми нитями — экспозиция сокровищ китайского дворца Гугун является частью масштабного проекта двух стран, посвященного обмену культурным наследием.

— Несколько лет назад мы подписали договор о проведении обменных выставок, — рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — С обеих сторон были предприняты большие усилия для реализации этого проекта. Мы хотели привезти предметы, которые рассказывали бы о различных китайских церемониях, ведь само это словосочетание уже стало легендарным: каким образом происходило восшествие на престол, как принимали послов, какую роль играл в жизни местных жителей буддизм. Часть этих церемониальных предметов в Россию прибыла впервые.

Более сотни экспонатов, среди которых — символы власти, парадные одеяния и документы, сохранившиеся в единственном экземпляре, были доставлены в Москву. Каждый из них в полной мере является символом эпохи правления императора Цяньлуна, продолжавшегося более полувека и ставшего самым длительным в истории Китая. И именно этот период потомки назвали «золотым веком» культуры поздней империи.

— Дворцовый комплекс на протяжении длительного времени был местом проведения ритуалов государственного масштаба, — утверждает куратор выставки Екатерина Щербина. — В частности, там были коронованы десять китайских императоров. Жизнь придворных была строго регламентирована, что не могло не отразиться на составе коллекции современного музея.

Посетить выставку в Музеях Московского Кремля можно до 30 мая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Караваева, директор департамента международной и выставочной деятельности Музеев Московского Кремля

— Важной частью экспозиции, отражающей традиции придворного церемониала Поднебесной, является одежда. Все представленные костюмы принадлежали императору и были созданы специально для парадных церемоний. Цвет одеяния — желтый, красный или зеленый — зависел от самого обряда и его смысла. В частности, желтый цвет носить мог только сам император и императрица. Во многие костюмы внесены элементы маньчжурского народа, к которому принадлежала династия Цин. Например, в некоторых предметах можно увидеть детали, которые использовали наездники. Важной частью одеяния было парадное ожерелье, состоящее из 108 бусин — по числу буддийских сутр.

ТОП-3 ЭКСПОНАТА ВЫСТАВКИ «СОКРОВИЩА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРЦА ГУГУН»

1. Жезл жуи из золота 800 пробы. Простой и изысканный по дизайну жезл жуи был преподнесен в дар императору его вернейшими подданными. Основными материалами для его оформления послужили драгоценные металлы, коралл и шелковые шнуры.

2. Статуя Белой Тары. Восточная статуя, выполненная из бронзы, изображает Бодхисаттву (буддистские святые — прим. «ВМ»), обещающего мудрость и защиту. Она была подарена специально для украшения павильона Юйхуагэ — крупнейшего буддистского зала императорского дворца в Пекине.

3. Императорский трон. Деревянная основа трона, на котором восседал император Цяньлун, выполнена из редкой древесины цзытань, а спинка декорирована ручной росписью с использованием золотой краски.