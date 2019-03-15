«Крымская весна», выставки и танцы на льду

В эти выходные москвичи смогут прогуляться по набережной Ялты, не покидая столицы. В город идет "Крымская весна" — этот теплый фестиваль согреет звуками джаза и чаем из трав, собранных на полуострове. И это далеко не все сюрпризы. Что посмотреть, послушать и поесть?
В эти выходные, несмотря на прогнозы, будет теплее и солнечнее обычного: в Москву придет "Крымская весна", фестиваль в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией. Он пройдет на 13 площадках по всему городу с 16 по 18 марта.
На это время Тверская площадь превратится в набережную Ялты, где можно будет послушать уличных музыкантов и сделать ароматное саше из крымских трав. На площади Революции представят блюда местной кухни, а на бульваре Дмитрия Донского откроется самая настоящая здравница с процедурными кабинетами, минеральными и солевыми ваннами.
После полезного отправляйтесь за приятным в парк "Зарядье": 16 и 17 марта там пройдет уже ставший легендарным "Коктебель-джаз", на котором выступят лучшие музыканты из разных стран мира.
В честь праздника в Парке Горького на Пушкинской набережной устроят двухдневное шоу экстремальных видов спорта. На земле будут захватывающие трюки велосипедистов, а в небе — соревнования квадрокоптеров.
Сейчас в Москве проходит сразу несколько интересных выставок. В Третьяковской галерее в субботу громкая и долгожданная премьера — работы Ильи Репина. Огромная экспозиция занимает сразу три этажа, многие картины посетители увидят впервые.
В залах Академии Сергея Андрияки собраны произведения сразу нескольких русских художников — Васнецова, Поленова, Серова, Врубеля и многих других. А в Пушкинском музее — мастера из Италии и их шедевры из музея Каподимонте.
Большая выставка сейчас проходит в парке "Кузьминки" — ее организовал художественный колледж имени Строганова. Там представлены дипломные работы сразу нескольких поколений студентов: народные костюмы, художественный металл, иконы, скульптуры и многое другое.
И обязательно найдите время, чтобы сходит на детский фестиваль танцев на льду — он пройдет завтра на малой арене "Лужников". За звания лучших будут бороться 500 фигуристов из разных стран мира. Начало — в два часа дня, вход свободный.