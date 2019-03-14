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«Москино» приглашает создать общий фильм о столице 

Москва24 + ещё 4 6 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Москино" совместно с центром "Австрийский культурный форум" в Москве запускают кинопроект "Я — Москва". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Объявлен сбор любительских видеозаписей, снятых в разных районах Москвы с конца 1980-х годов. Приниматься работы будут с 15 марта до 30 сентября. Авторы проекта смонтируют единый документальный фильм из разных присланных материалов, чтобы получилась своеобразная видеолетопись о Москве.
Монтажерами будут выпускники Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.
"Этот проект — настоящая городская история, в центре которой частная жизнь москвичей. Нам интересно, где и как они росли, чем занимаются сейчас, как отмечают праздники и проводят выходные. "Москино" — идеальный партнер для проекта "Я — Москва". Ведь мы стремимся к тому, чтобы наши кинотеатры стали любимыми местами горожан для встреч и просмотра фильмов", — отметила Светлана Максимченко, генеральный директор "Москино".
Для участия нужно заполнить анкету на сайте iamthecity.moscow и приложить ссылку на видео. Ограничение по хронометражу — 30 минут. В титрах итоговой картины будут указаны имена всех авторов, приславших материал.
Если видео записано на кассету, в "Москино" расскажут, где переводить его в цифровой формат. За консультацией можно обращаться по телефону: +7 (910) 483-64-68 в рабочие дни с 10:00 до 21:00.
Премьера итогового фильма состоится в кинотеатрах сети "Москино" в конце октября 2019 года. Как отметил директор Австрийского культурного форума в Москве, атташе по культуре посольства Австрии в России Симон Мраз, Москва — эклектичный и трансформирующийся город, и поэтому его будет интересно показать со всех сторон.
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Новости Москвы , Михаил Угаров , Москва
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