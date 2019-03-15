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Зал и парк «Зарядье» получили главный приз в Каннах 

Вести.Ru + ещё 16 2 часа назад
Специальный приз жюри на выставке MIPIM в Каннах достался парку и многофункциональному концертному комплексу "Зарядье". Впервые за 29 лет архитектурный объект из России получил премию на Международной выставке недвижимости.
В этом году на MIPIM было подано 200 заявок из 58 стран, из которых жюри отобрало в финал 45 проектов из 21 страны.
Генеральный директор зала "Зарядье" Ольга Жукова подчеркнула, что все в зале предназначено для того, чтобы здесь творилось будущее, зажигались новые звезды музыкального Олимпа. Она напомнила, что зал находится в прекрасном месте — в урбанистском парке. Внутри него — современный дизайн, ультрановые цифровые технологии, а главное — творческая атмосфера, которая буквально заряжает прекрасной музыкой всю столицу.
"Мы счастливы, что наш зал вместе с парком получил мировое признание в профессиональной урбанисткой среде, — сказала Ольга Жукова. — Мы благодарны мэру Москвы и всему комплексу градостроительной политики Москвы за то, что наш зал из проекта стал реальностью!"
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Новости Москвы , Видео , Ольга Жукова
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