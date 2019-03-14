Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Павильон «Купол» временно закрыли в столичном парке «Зарядье» 

Москва24 + ещё 1 11 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Павильон "Купол", расположенный у входа в парк "Зарядье", закрыли для посетителей до 19 апреля.
Это связано с проведением регламентных работ, передает портал мэра и правительства Москвы.
По этой же причине до 31 марта недоступна ледяная пещера. Остальные павильоны работают по расписанию.
"Купол" — это информационно-навигационный центр и выставочная площадка.
В феврале стало известно, что проект парка "Зарядье" с концертным залом вошел в шорт-лист одной из крупнейших премий недвижимости MIPIM Awards.
Москва24: последние новости
Поликлиники и больницы будут участвовать в программе реновации в Москве Выставочный комплекс "ВДНХ-Экспо" построят к концу 2021 года "Москино" приглашает создать общий фильм о столице
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Избивший учительницу депутат записал обращение
Политика
Уборку несуществующего снега снова сняли на видео
Новости Москвы
Воля попал в неприятную ситуацию
Шоу-бизнес
Более 100 детей заразили гепатитом С в онкологической больнице
Происшествия
«Черные кобры» вооружились «Кордами» и «Печенегами»
Оружие Армия
Порошенко попал в неловкую ситуацию с женщиной
Украина В мире
Пешеход подрезал велогонщиков и устроил ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение