На детских площадках установят камеры 

Во вторник в Мосгордуме в рамках совместного заседания комиссий по городскому хозяйству и жилищной политике и по безопасности провели круглый стол на тему: «Обеспечение безопасности на детских игровых площадках».
В рамках встречи обсуждалась депутатская инициатива по просьбе жителей установить камеры и оснастить кнопками вызова экстренных служб детские площадки — по аналогии с камерами, установленными в подъездах жилых домов. В Москве около 19 тысяч дворов, почти в каждом из них есть своя детская площадка. Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, существующая система видеонаблюдения не предусматривает установку камер непосредственно на площадке, в настоящее время нужно произвести расчеты необходимых технических условий.
По итогам мероприятия было принято решение обратиться к профильным департаментам правительства Москвы произвести расчеты необходимых технических условий, а также экономическое обоснование предлагаемых мер по обеспечению безопасности детских игровых площадок.