Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На детских площадках установят камеры 

Москва меняется + ещё 8 5 часов назад
Фото: Москва меняется
Во вторник в Мосгордуме в рамках совместного заседания комиссий по городскому хозяйству и жилищной политике и по безопасности провели круглый стол на тему: «Обеспечение безопасности на детских игровых площадках».
В рамках встречи обсуждалась депутатская инициатива по просьбе жителей установить камеры и оснастить кнопками вызова экстренных служб детские площадки — по аналогии с камерами, установленными в подъездах жилых домов. В Москве около 19 тысяч дворов, почти в каждом из них есть своя детская площадка. Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, существующая система видеонаблюдения не предусматривает установку камер непосредственно на площадке, в настоящее время нужно произвести расчеты необходимых технических условий.
По итогам мероприятия было принято решение обратиться к профильным департаментам правительства Москвы произвести расчеты необходимых технических условий, а также экономическое обоснование предлагаемых мер по обеспечению безопасности детских игровых площадок.
Москва меняется: последние новости
В Москве демонтируют новогодние украшения В столичных аэропортах задержано и отменено 20 рейсов Электробусы вышли на новый маршрут
Комментарии
Новости Москвы , Алексей Шапошников , Мосгордума , Правительство Москвы
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Самолеты авиамафии базировались в Домодедово
Общество Криминал
Курьеры Delivery Club и «Яндекс. Еда» подрались
Происшествия Общество
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
Показали российские субмарины будущего
Армия Оружие
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение